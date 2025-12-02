закрыть
Samsung представила уникальный трикладной смартфон

  • 2.12.2025, 19:43
  • 1,406
Фотофакт.

Компания Samsung официально анонсировала свой первый трикладной смартфон Galaxy Z TriFold Устройство с самым большим экраном в линейке складных аппаратов Samsung оснащено двумя титановыми шарнирами, которые позволяют складывать основной гибкий дисплей внутрь, полностью защищая его поверхность в закрытом состоянии. Об этом сообщает издание GSMArena.

В разложенном виде гибкий OLED-экран достигает диагонали 10 дюймов, поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц и имеет разрешение 2160 на 1584 пикселей. Внешний дисплей размером 6,5 дюйма выполнен в соотношении 21:9 и также обладает частотой 120 Гц.

Фото: gsmarena.com

Гаджет работает на процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Основная камера включает сенсор на 200 МП, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и сверхширокоугольный модуль на 12 МП.

Фото: gsmarena.com

Программная платформа One UI 8 на базе Android 16 предлагает расширенные возможности многозадачности, включая одновременный запуск трёх полноразмерных приложений и функцию Samsung DeX для работы в десктоп-режиме. Аппарат получил аккумулятор емкостью 5600 мАч, разделенный на три ячейки, поддержку проводной зарядки на 45 Вт и защиту от пыли и влаги по стандарту IP48.

Фото: gsmarena.com

Продажи Galaxy Z TriFold в черном цвете (Crafted Black) начнутся в Южной Корее 12 декабря. В дальнейшем устройство появится на рынках Китая, Тайваня, Сингапура, ОАЭ и США.

