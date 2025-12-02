В Беларуси продают старинную усадьбу на берегу озера 2.12.2025, 20:35

Иллюстративное фото: wirestock / Freepik.com

Всего за одну базовую.

В Витебской области продолжают искать новых хозяев для усадьбы ХІХ века. Атмосферное двухэтажное строение рядом с озером готовы отдать за символические 42 рубля, или одну базовую. О продаже исторического объекта пишет Realt.

В будущем старинное поместье можно переоборудовать в музей или объект агроэкотуризма. Торги пройдут в январе на электронной площадке «БУТБ-Имущество».

Здание усадьбы расположено в деревне Голошево Толочинского района Витебской области. Дом стоит прямо в центре деревни, рядом с озером Глубокое. От Минска до этих мест – около 190 км. Постройку уже выставляли на торги, однако желающих восстановить историческое наследие пока не нашлось.

Фото: Realt.by

Усадьба в Голошево когда-то принадлежала знатному роду Тюндевицких. Ее возвели в 1897 году на месте старой деревянной постройки. Известно, что в доме хранилась коллекция портретов, изделий из фарфора и серебра. Владельцы прожили в усадьбе 20 лет, а в 1917 году уехали в Польшу.

Во время Великой Отечественной тут размещался немецкий гарнизон, а после войны — школа для глухих, интернат, а потом обычная школа. Последние десятилетия усадебно-парковый комплекс стоял заброшенным.

Фото: Realt.by

Общая площадь строения составляет 621 квадратный метр. Фундамент в здании — кирпичный, перекрытия — деревянные. Вместе с домом новому собственнику достанется участок в 77 соток. Его передадут в аренду на 50 лет. Новый владелец сможет использовать земельный участок под агроэкотуризм или для размещения объектов культурно-просветительского назначения.

При наличии заявителей торги пройдут 23 января 2026 года. Начальная стоимость постройки составляет 42 рубля (15 долларов). Надо отметить, что победителю электронных торгов придется также возместить затраты на подготовку документов к продаже и организацию аукциона. Они могут достигать нескольких тысяч рублей.

Кстати, в настоящий момент с аукционов на «БУТБ-Имущество» можно приобрести еще несколько исторических построек в Витебской области. К примеру, монастырь кармелитов в городе Глубокое, поместье Сущинских в деревне Новая Жизнь, кузницу в деревне Двор Низголово, усадьбу Святских в деревне Пламя, а также станционный дом и половину флигеля для ямщиков в деревне Погребенка. Начальная цена этих объектов варьируется от 42 до 210 рублей.

