Путин опоздал на встречу с Уиткоффом почти на три часа

Путин опоздал на встречу с Уиткоффом почти на три часа18
- 2.12.2025, 21:00
На встрече присутствует и зять Трампа Джаред Кушнер.
Диктатор России Владимир Путин начал встречу с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Кадры с мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что переговоры начнутся после пяти часов по московскому времени, но на самом деле они начались ближе к восьми, с задержкой почти в три часа. До этого Путин выступал, а потом общался с журналистами на форуме «Россия зовет», а его представитель Кирилл Дмитриев тем временем водил американских гостей по центру Москвы.
За столом переговоров вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом сидит зять Трампа Джаред Кушнер, а с Путиным — его помощник Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече нет.
В начале открытой для прессы части встречи Путин заявил, что рад видеть Уиткоффа и Кушнера, а также отметил, что до начала встречи те успели прогуляться по Москве. В ответ Уиткофф назвал Москву «чудесным городом».