Страны Балтии получат финансовую поддержку ЕС 2.12.2025, 21:26

Она поможет сгладить последствия падения туризма и инвестиций после вторжения России в Украину.

Европейская комиссия готовит пакет мер для смягчения экономических последствий, которые испытали страны Балтии и Финляндия из-за санкций против России. Эти государства столкнулись с сокращением туризма, падением инвестиций и фактическим обвалом приграничной торговли после начала войны в Украине, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

План, который курирует еврокомиссар Раффаэле Фитто, нацелен на стимулирование экономической активности в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. Лидеры восточноевропейских стран представят свои предложения на саммите в Хельсинки 16 декабря, надеясь, что ЕС уделит региону особое внимание.

По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, ситуация отпугивает инвесторов: «Иногда трудно убедить их, что у нас есть все необходимые условия для ведения бизнеса».

Однако чиновники признают, что финансовые возможности ЕС сейчас ограничены. Семилетний бюджет блока подходит к концу, и реальная поддержка может оказаться минимальной. ЕС уже принял 19 пакетов санкций против Москвы, и именно страны Балтии ощутили их последствия сильнее других.

Эстонский министр финансов Юрген Лиги отметил, что экономика его страны «пострадала больше всего из-за войны», особенно в сфере инвестиций и рабочих мест. По прогнозам Еврокомиссии, рост экономики Эстонии в 2025 году составит лишь 0,6% — значительно ниже среднего по ЕС.

Финляндия также испытывает трудности. В 2025 году страна нарушила бюджетные правила ЕС из-за роста расходов и замедления экономики на фоне закрытия границы с Россией.

При этом новые крупные вливания, по словам европейских дипломатов, появятся не раньше 2028 года — после утверждения следующего многолетнего финансового плана. До того времени обсуждаются лишь такие меры, как смягчение правил госкомпенсаций и расширение гарантий Европейского инвестиционного банка.

