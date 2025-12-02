В Беларуси назвали лучшего футболиста года 2.12.2025, 21:35

Валерий Громыко

Он критиковал отечественный чемпионат и советовал коллегам уезжать из страны.

Полузащитник «Кайрата» из Казахстана и национальной сборной Валерий Громыко впервые признан лучшим футболистом Беларуси 2025 года по версии Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), сообщили в ее пресс-службе.

Полузащитник «Кайрата» Валерий Громыко стал лучшим футболистом Беларуси в 2025 году и получил «Звездный мяч».

Как пишет Sport5.by, этот сезон для 28-летнего спортсмена вышел особенно успешным: вместе с алматинским клубом он пробился в основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Также в этом сезоне на счету Громыко — чемпионский трофей Премьер-лиги Казахстана и Суперкубок страны в составе «Кайрата».

Всего в 2025 году белорус провел 45 матчей и забил семь голов.

В прошлом году Валерий Громыко критически оценил уровень белорусского чемпионата и советовал коллегам по цеху уезжать из Беларуси.

«Из нашего чемпионата в принципе советую уезжать. Нужно быть честным: с каждым годом он все слабеет, сильные исполнители уезжают. Сказывается лимит на зарплаты, люди уезжают туда, где предлагают больше. Из-за этого клубам приходится в большей степени доверять молодежи. Конечно, через это надо просто пройти — необходимо время. Но другого шанса у футболиста может не быть. Так что, если он хочет расти, надо соглашаться — и на РПЛ (российская Премьер-лига. — Прим. ред.), если зовут, и на ФНЛ (Футбольная национальная лига — второй по силе российский чемпионат. — Прим. ред.)», — говорил Громыко.

