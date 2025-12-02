Путин констатировал начало падения отраслей российской экономики 1 2.12.2025, 21:41

Проблемы в экономике РФ зафиксировал даже Росстат.

В российской экономике наблюдается замедление роста и «наметились некоторые дисбалансы», заявил диктатор РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!», передает The Moscow Times.

После роста на 4,3% в прошлом году, за 9 месяцев текущего года ВВП РФ прибавил лишь 1%, а в третьем квартале — 0,6%, привел Путин статистику Росстата. «В ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился», — продолжил президент.

По данным ИПН РАН, на конец сентября в зоне спада находились 17 из 24 секторов российской промышленности, на которые приходится более 70% всего выпуска товаров в стране. В третьем квартале производство продуктов питания упало на 0,2% год к году, одежды — на 5,4%, мебели — на 9,7%. Спад в металлургии достиг 6,9% в годовом выражении, в химической промышленности — 0,7%. На 3,5% упало производство нефтепродуктов после налетов беспилотников на НПЗ, которые затронули более 40 заводов по всей России.

Россия, «безусловно, чувствует внешнее давление», отметил Путин: «В ряде секторов сократилась прибыль компаний, <…> а стоимость заёмных средств, банковских кредитов, за счёт которых отечественный бизнес во многом финансировал проекты, объективно выросла».

Он добавил, что по итогам года российский ВВП вырастет на 0,5-1%. Это более чем вдвое ниже изначального прогноза правительства, которое обещало 2,3% роста, а затем ухудшило ожидания до 1%.

В прогноз на следующий год Минэкономразвития закладывает 1,3% роста с последующим ускорением до 2,8% в 2027 году и 2,5% в 2028-м. Однако этот оптимизм мало кто разделяет. Всемирный банк сулит России как минимум трехлетний застой: до 2028 г. экономический рост не превысит 1%. Экономисты ЦМАКП, близкого правительству аналитического центра, прогнозируют 0,8-1% роста в следующем году и 1-1,5% в 2027-27 гг. А соучредители аналитического центра CASE, экономисты Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов предсказывают застой на протяжении 10 лет — до 2036 года, когда истечет предположительный следующий срок «президентства» Владимира Путина.

«Если российские власти хотят, чтобы экономика продолжала нормально функционировать, специальную военную операцию надо сворачивать, — говорит Олег Буклемишев, глава Центра исследований экономической политики МГУ. Иммунитет экономики уже «существенно ослаблен», подчеркивает он: «Системный кризис может не наступить в 2026 году, но устойчивое ухудшение экономических условий продолжится».

