2 декабря 2025, вторник, 22:15
Трамп рассказал о состоянии своего здоровья

  2.12.2025, 22:03
Трамп рассказал о состоянии своего здоровья
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США недавно прошел медобследование.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него крепкое здоровье и это подтверждают недавно пройденные им обследования. При этом президент пообещал сообщить о проблемах со здоровьем, если они начнутся.

«Я сообщу вам, если что-то будет не так. Когда-нибудь это случится со всеми нами. Но сейчас, думаю, я даже в более ясном уме, чем 25 лет назад. <...> Кстати, я прошел медосмотр, получил одни пятерки, все отлично», — сказал президент, выступая на заседании своего кабинета, трансляцию ведет Белый дом на YouTube.

Накануне Белый дом опубликовал результаты медицинского обследования Трампа. Результаты показывают, что его здоровье находится в норме, сообщил лечащий врач президента Шон Барбарелла. Также республиканец сообщил, что успешно прошел когнитивный тест и получил «отличную оценку».

