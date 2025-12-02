Трамп рассказал о состоянии своего здоровья 2 2.12.2025, 22:03

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США недавно прошел медобследование.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него крепкое здоровье и это подтверждают недавно пройденные им обследования. При этом президент пообещал сообщить о проблемах со здоровьем, если они начнутся.

«Я сообщу вам, если что-то будет не так. Когда-нибудь это случится со всеми нами. Но сейчас, думаю, я даже в более ясном уме, чем 25 лет назад. <...> Кстати, я прошел медосмотр, получил одни пятерки, все отлично», — сказал президент, выступая на заседании своего кабинета, трансляцию ведет Белый дом на YouTube.

Накануне Белый дом опубликовал результаты медицинского обследования Трампа. Результаты показывают, что его здоровье находится в норме, сообщил лечащий врач президента Шон Барбарелла. Также республиканец сообщил, что успешно прошел когнитивный тест и получил «отличную оценку».

