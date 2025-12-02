Зеленский: Войну надо завершить так, чтобы Россия не вернулась с третьим вторжением 2 2.12.2025, 22:26

Владимир Зеленский

Украина не допустит «игры за ее спиной».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну нужно завершить так, чтобы Россия не смогла осуществить третье вторжение в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Владимир Зеленский заявил, что Украина хорошо понимает как реалии войны, так и характер российской агрессии, поэтому процесс достижения мира не будет иметь простых решений.

«Прежде всего хочу сказать, что простых решений не будет. Мы понимаем, что происходит и понимаем, с кем имеем дело», - подчеркнул глава государства.

При этом, по словам Зеленского, любые решения по завершению войны должны быть приняты справедливо, открыто и исключительно с учетом украинских интересов.

«Мы должны закончить эту войну так, чтобы потом, через год, Россия снова не пришла с третьим вторжением за это 10-летие. Это может быть, потому что это была их основная цель. Они не достигли своей цели оккупировать наше государство, но их цели могут оставаться актуальными. Нам нужна надежная защита», - подчеркнул глава украинского государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не допустит «игры за ее спиной» и не согласится на решения, принятые без ее участия. Зеленский заявил, что готов принимать решения о будущем украинцев.

«Тот, кто способен принимать решения, будет их принимать. Я способен это делать», - подчеркнул Зеленский, добавив, что никакие договоренности не должны приниматься без участия Украины.

Особое внимание глава Украины уделил гарантиям безопасности. По его словам, украинцам важно не только получить какие-то гарантии на бумаге, а, прежде всего, четко понимать, что именно гарантируют союзники и как это будет реализовано.

«Это же не эксперимент на людях, это живые люди, наши граждане, которые заплатили слишком высокую цену за свободу», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский напомнил, что война была начата Россией с целью уничтожить Украину, и мир стал свидетелем этой агрессии. Украина смогла отразить наступление благодаря прочности своих граждан, армии и поддержке международных партнеров, в частности Европы и США.

Президент Украины подчеркнул, что кровопролития уже достаточно, и поблагодарил США за поддержку.

Зеленский также коснулся вопроса возвращения военных домой: «Наши воины справедливо пойдут домой, но, к сожалению, не все выживут. Когда они вернутся к мирной жизни - станут учителями, инженерами, специалистами - мы должны быть уверены, что Россия не подготовит новое вторжение».

Президент подчеркнул необходимость определенности для украинцев и на поддержке международных гарантий: США готовы быть гарантом безопасности Украины, Европа видит Украину в составе ЕС, и это также является частью гарантий.

«Вопрос лишь во времени - когда Украина станет полноправным членом ЕС: в этом веке или в следующем. Определенность для людей - вот что нужно», - подытожил Зеленский.

