Серена Уильямс возобновляет карьеру? 2.12.2025, 22:32

Серена Уильямс

Именитая теннисистка в 44 года вернулась в пул допинг-тестирования.

Обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

«Она уведомила нас о желании вернуться в пул тестирования. Я не знаю, означает ли это, что она возвращается, или просто дает себе такую возможность. Могу лишь сказать, что она вернулась в пул, и, следовательно, должна снова предоставлять информацию о своем местонахождении», — сообщил The Athletic представитель ITIA Адриан Бассетт.

Имя 44-летней Уильямс появилось в обновленном списке пула допинг-тестирования ITIA от 6 октября.

Последний раз американка играла на турнире WTA в 2022 году — на US Open. При этом говоря об «уходе из спорта» Уильямс избегала фразы о «завершении карьеры», хотя и была выведена из пула допинг-тестирования.

Чтобы получить возможность снова выступать на официальных турнирах Уильямс должна находиться в пуле допинг-тестирования на протяжении шести месяцев.

The Athletic предполагает, что Уильямс хочет сыграть в следующем году в миксте на US Open.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com