ВСУ на Купянском направлении уничтожили танк, САУ и средства РЭБ россиян
- 2.12.2025, 22:40
Видео.
Оккупанты продолжают давить «мясными штурмами» на боевые порядки 15-й бригады Национальной гвардии Украины «Кара-Даг» на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, гвардейцы мужественно держат оборону города, который россияне уже неоднократно «захватывали» в своих отчетах.
Утилизация живой силы врага здесь продолжается круглосуточно.
В то же время пилотам дронов «Кара-Дага» попадаются важные цели для поражения. В последние дни операторы БПЛА засняли уничтожение танка, САУ и средств РЭБ оккупантов.
Особым сюрпризом для захватчиков стала филигранная работа гвардейцев по подрыву вражеского укрытия изнутри.