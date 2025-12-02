закрыть
ВСУ на Купянском направлении уничтожили танк, САУ и средства РЭБ россиян

  • 2.12.2025, 22:40
Видео.

Оккупанты продолжают давить «мясными штурмами» на боевые порядки 15-й бригады Национальной гвардии Украины «Кара-Даг» на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, гвардейцы мужественно держат оборону города, который россияне уже неоднократно «захватывали» в своих отчетах.

Утилизация живой силы врага здесь продолжается круглосуточно.

В то же время пилотам дронов «Кара-Дага» попадаются важные цели для поражения. В последние дни операторы БПЛА засняли уничтожение танка, САУ и средств РЭБ оккупантов.

Особым сюрпризом для захватчиков стала филигранная работа гвардейцев по подрыву вражеского укрытия изнутри.

