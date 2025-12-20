В подмосковном пансионате массово отравились постояльцы 20.12.2025, 1:04

Трое умерли, десятки в больнице.

В частном пансионате в подмосковном поселке Видное произошло массовое отравление постояльцев — погибли три человека, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

«19 декабря 2025 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В Минздраве Московской области РФ уточнили, что госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.

Предварительно, у всех острая кишечная инфекция, пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, пострадавших госпитализировали из частного дома престарелых «Долгожитель». Оставшихся постояльцев — около 55 человек — сейчас осматривают врачи.

Утверждается, что продукты завозили сами родственники пожилых людей, все хранилось в холодильниках.

«Пострадавшие утверждают, что персонал два дня не вызывал врачей. Сотрудники пытались лечить людей сами и тянули до последнего. От родни всю информацию при этом скрывали. Медиков вызвали только после того, как состояние одного из отравившихся стало критическим», — сообщает канал.

