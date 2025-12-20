закрыть
20 декабря 2025, суббота, 1:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В подмосковном пансионате массово отравились постояльцы

  • 20.12.2025, 1:04
В подмосковном пансионате массово отравились постояльцы

Трое умерли, десятки в больнице.

В частном пансионате в подмосковном поселке Видное произошло массовое отравление постояльцев — погибли три человека, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

«19 декабря 2025 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В Минздраве Московской области РФ уточнили, что госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.

Предварительно, у всех острая кишечная инфекция, пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, пострадавших госпитализировали из частного дома престарелых «Долгожитель». Оставшихся постояльцев — около 55 человек — сейчас осматривают врачи.

Утверждается, что продукты завозили сами родственники пожилых людей, все хранилось в холодильниках.

«Пострадавшие утверждают, что персонал два дня не вызывал врачей. Сотрудники пытались лечить людей сами и тянули до последнего. От родни всю информацию при этом скрывали. Медиков вызвали только после того, как состояние одного из отравившихся стало критическим», — сообщает канал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко