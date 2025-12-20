На американской авиабазе произошла стрельба 20.12.2025, 3:59

Иллюстрационное фото

Что известно.

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе Люк в американском штате Аризона. В течение примерно 50 минут на военной базе действовал режим изоляции.

«56-я эскадрилья сил безопасности и местные правоохранительные органы незамедлительно отреагировали и очистили пострадавший район», — написано в сообщении администрации авиабазы в Facebook.

Информации о пострадавших нет. Сенатор от Аризоны Рубен Гальего в публикации в соцсети X призвал всех, кто находится вблизи авиабазы, быть осторожными.

Согласно открытым данным, на авиабазе Люк работает около 10,5 тыс. человек, в том числе 3 тыс. гражданских. На ней военнослужащие США обучаются полетам на истребителях F-16 и F-35.

