Рубио: США не обеспокоены эскалацией с Россией из-за Венесуэлы
- 20.12.2025, 5:00
Вашингтон ожидал, что россияне окажут риторическую поддержку режиму Мадуро.
Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу заявил журналистам, что Соединенные Штаты не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по Венесуэле.
Об этом сообщает Reuters.
Администрация президента Дональда Трампа наращивает военное присутствие в Карибском бассейне и направила в регион тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители.
«Мы не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по поводу Венесуэлы. Мы всегда ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро... Это не является фактором, который влияет на наше отношение ко всей этой ситуации", – сказал Рубио.