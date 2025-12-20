Рубио: США не обеспокоены эскалацией с Россией из-за Венесуэлы 20.12.2025, 5:00

Марко Рубио

Вашингтон ожидал, что россияне окажут риторическую поддержку режиму Мадуро.

Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу заявил журналистам, что Соединенные Штаты не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по Венесуэле.

Об этом сообщает Reuters.

Администрация президента Дональда Трампа наращивает военное присутствие в Карибском бассейне и направила в регион тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители.

«Мы не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по поводу Венесуэлы. Мы всегда ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро... Это не является фактором, который влияет на наше отношение ко всей этой ситуации", – сказал Рубио.

