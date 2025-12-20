закрыть
20 декабря 2025, суббота, 6:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: США не обеспокоены эскалацией с Россией из-за Венесуэлы

  • 20.12.2025, 5:00
Рубио: США не обеспокоены эскалацией с Россией из-за Венесуэлы
Марко Рубио

Вашингтон ожидал, что россияне окажут риторическую поддержку режиму Мадуро.

Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу заявил журналистам, что Соединенные Штаты не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по Венесуэле.

Об этом сообщает Reuters.

Администрация президента Дональда Трампа наращивает военное присутствие в Карибском бассейне и направила в регион тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители.

«Мы не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по поводу Венесуэлы. Мы всегда ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро... Это не является фактором, который влияет на наше отношение ко всей этой ситуации", – сказал Рубио.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко