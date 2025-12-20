Постпред США при НАТО: Украине стоит готовиться к боям в 2026 году 20.12.2025, 6:17

Если зимой мирного соглашения нет будет, то боевые действия продолжатся.

Украина должна быть готова к боевым действиям в 2026 году, заявил в эфире Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Отвечая на вопрос о желании России завершить войну в следующем году, Уитакер сказал: «Думаю, мы узнаем это в эти выходные. <...> Посмотрим, чем закончатся эти встречи в Майами. Но в конечном итоге, это наш шанс».

Уитакер напомнил о кредите Киеву в размере €90 млрд, о котором договорились страны ЕС, а также о схеме поставок оружия на Украину: США продают вооружение НАТО за счет стран Европы, и уже блок отправляет его Киеву.

«Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся. Но президент Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если появится хотя бы малейший шанс достичь соглашения, мы им воспользуемся», — подчеркнул постпред.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com