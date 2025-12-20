Путин перешел к формату КВН 1 Владимир Пастухов

20.12.2025, 8:41

Масляковым выступает Трамп.

У меня сложилось впечатление, что в целом Путин принял подачу и перешел в диалоге с Зеленским к формату КВН: проблемный вопрос ведущего – минутное замешательство первой команды и яркий экспромт с ее стороны; вторая команда натужно работает всем своим естественным интеллектом и отвечает еще более ярким экспромтом – публика в зале шумно оценивает обе стороны.

Рассмотрим это на конкретном примере. В качестве Маслякова, безусловно, выступает Трамп. Он просит участников выйти на сцену и после недолгого конферанса первой озадачивает команду Украины. Внимание, вопрос: а что это у вас давно выборов не было? Может, вам демократия не нравится?

Команда Украины не тушуется, и не проходит и пары дней, как ответ готов: демократия нам очень нравится, но нам не нравится голосовать под бомбами. А вот пусть русские обеспечат нам нормальные условия для проведения выборов (в смысле – согласятся на прекращение огня), и мы их тут как тут проведем.

Команда России сначала, как всегда, бурно возмущается и пытается подать протест по процедурным вопросам, мол, вопрос задан в некорректной форме. А на самом деле активно шевелит мозгой, и не проходит какой-нибудь недели, как ответ готов.

Его озвучивают при полном зале, то есть непосредственно на «Прямой линии» Путина. Капитан, обветренный как скалы, немного постебясь для подогрева публики, выносит на суд зрителей встречный экспромт команды Кремля: мы готовы подумать над тем, чтобы прекратить огонь на время голосования (зачетно – формально Трамп-Масляков должен быть доволен, так как в принципе ответ положительный), но только если право для голосования будет обеспечено украинцам, проживающим в России.

Ай да Путин, ай да… Экспромт летит обратно в сторону команды Украины. Впрочем, ответ несложно предугадать, исходя из законов жанра: такое право будет обеспечено всем украинцам, проживающим в России, которые отказались от русского гражданства, так как по законам Украины двойное гражданство незаконно. Так что ждем ответа команды Украины. Главное, чтоб у Трампа-Маслякова правила игры не поменялись на ходу.

Владимир Пастухов, Telegram

