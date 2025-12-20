закрыть
Что на самом деле происходит в белорусских школах

  • 20.12.2025, 8:56
  • 2,628
Новые меры безопасности не помогут.

Начальнику Департамента охраны МВД поручено «усилить бдительность сторожевой охраны в школах» и «проконтролировать исправность технических средств защиты», пишет «Салiдарнасць».

Все эти дополнительные меры предприняты «в связи с трагедией в одной из российских школ», сообщают в ведомстве. И предупреждают, что «любые попытки дестабилизации ситуации в стране будут незамедлительно и жестко пресекаться».

На первый взгляд, решение еще раз проинструктировать администрации школ о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций выглядит вполне разумным. Особенно, учитывая влияние российского информационного поля на Беларусь. Но белорусские реалии говорят о том, что такие меры, во-первых, могут быть малоэффективны в случае возможного ЧП.

Конкретный пример: в январе 2011-го после теракта в московском аэропорту Домодедово в Беларуси были усилены меры безопасности.

В минском и областных аэропортах, на столичных вокзалах и метро удвоили количество сотрудников милиции. Пассажиров и их вещи начали проверять металлоискателями. А в апреле того же года на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв.

Во-вторых, те же реалии дают повод предположить, что инциденты в России белорусскими силовиками будут использованы для того, чтобы еще больше усилить контроль за школами, окончательно превратив их в режимные объекты.

А вот что действительно нужно сделать для безопасности детей, так это оградить их от влияния бесноватых военруков, визитов силовиков с оружием в школы и «экскурсий» школьников в отделения милиции.

