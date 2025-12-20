Рычание из Москвы 2 Юрий Федоренко

Но экономику, в отличие от телевизора, не обманешь.

Мир услышал очередное рычание из Москвы. Хозяин Кремля пригрозил захватом территорий «военным путем», если переговоры не дадут результата.

Этот месседж, конечно же, является попыткой давления на разработчиков «мирного плана». Но возникает вопрос: каковы реальные, скрытые планы российских властей?

Прямо на него, по понятным причинам, не ответит никто. Впрочем, об этих планах можно догадаться из такого интересного документа «двойного назначения», как федеральный бюджет.

Так вот, на днях Путин подписал федеральный бюджет на 2026 год, в котором почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок — это рекорд со времен СССР. Это не просто бюджет страны, это самый честный ответ на бесконечные разговоры о «сигналах Кремля». Нет оттуда никаких мирных сигналов, есть только сигналы тревоги — для Украины, для мира и для собственного населения. Страна-агрессор планирует платить за войну все большую цену.

Более половины военного бюджета — засекречено. Здесь надо сказать, что «засекреченность» означает «военные расходы». Эта часть в пять раз больше, чем до полномасштабного вторжения. Это уже даже не экономика — это черная дыра, куда исчезают ресурсы, люди и будущее. Но для Путина это еще и важная демонстрация: мол, мы готовы воевать долго, мы не устанем, у нас «бездонная» экономика.

Впрочем, реальность, как всегда, менее пафосна. Этот бюджет выглядит фантастическим — в прямом смысле слова. Его почти наверняка будут переписывать посреди года, как переписывали многие предыдущие «большие планы». Санкции обвалили доходы от нефти и газа. Плановые дыры будут латать старым проверенным способом: сокращением социальных расходов, повышением НДС, усложнением жизни малому бизнесу, введением новых налогов и сборов.

В этом бюджете есть еще одна знакомая черта — привычка приукрашивать действительность. Та же, что и в сводках российского генштаба о «взятых городах». Агрессор давно живет в вымышленной реальности, где цифры — это не отражение процессов, а часть пропаганды.

Но экономику, в отличие от телевизора, не обманешь. Когда почти половина бюджета уходит на войну, развития не будет. Да и сама возможность вести боевые действия может иссякнуть. Как говорит президент Украины, Путин не сможет вести войну в привычном темпе, если действительно будут усилены санкции со стороны США и ЕС. Итак, правдивый ответ на вопрос, хочет ли Путин воевать, звучит так: хочет, но в какой-то момент не сможет.

Имперская военная машина ржавеет, а российская экономика деградирует — медленно, но системно. Мы это видим. Более того: мы над этим работаем, наши «дальнобойные санкции» говорят сами за себя. Противник изо всех сил пытается демонстрировать, что готов воевать бесконечно. Но мы тоже готовы играть в долгую игру. Мы знаем, что империя обречена. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

