Минфин США ввел санкции близкого круга Мадуро 1 20.12.2025, 9:45

Они вовлечены в коррупционные схемы.

США в пятницу, 19 декабря, ввели санкции против родственников и соратников, связанных с режимом Николаса Мадуро.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

В ведомстве заявили о введении ограничений против семи человек, которых американская сторона связывает с окружением Мадуро и его семьей.

Среди них — близкие родственники Карлоса Эрика Мальпики Флореса, племянника жены венесуэльского лидера. По данным США, он был вовлечен в коррупционные схемы в государственной нефтяной компании страны.

К тому же под санкции попала мать Флореса, которая является сестрой жены Мадуро, а также отец, сестра, жена и дочь.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти люди помогают содержать «преступную наркодержаву Мадуро».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com