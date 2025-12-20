Минфин США ввел санкции близкого круга Мадуро

Минфин США ввел санкции близкого круга Мадуро1
- 20.12.2025, 9:45
Они вовлечены в коррупционные схемы.
США в пятницу, 19 декабря, ввели санкции против родственников и соратников, связанных с режимом Николаса Мадуро.
Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.
В ведомстве заявили о введении ограничений против семи человек, которых американская сторона связывает с окружением Мадуро и его семьей.
Среди них — близкие родственники Карлоса Эрика Мальпики Флореса, племянника жены венесуэльского лидера. По данным США, он был вовлечен в коррупционные схемы в государственной нефтяной компании страны.
К тому же под санкции попала мать Флореса, которая является сестрой жены Мадуро, а также отец, сестра, жена и дочь.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти люди помогают содержать «преступную наркодержаву Мадуро».