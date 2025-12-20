закрыть
20 декабря 2025, суббота, 10:15
Минфин США ввел санкции близкого круга Мадуро

1
  • 20.12.2025, 9:45
Они вовлечены в коррупционные схемы.

США в пятницу, 19 декабря, ввели санкции против родственников и соратников, связанных с режимом Николаса Мадуро.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

В ведомстве заявили о введении ограничений против семи человек, которых американская сторона связывает с окружением Мадуро и его семьей.

Среди них — близкие родственники Карлоса Эрика Мальпики Флореса, племянника жены венесуэльского лидера. По данным США, он был вовлечен в коррупционные схемы в государственной нефтяной компании страны.

К тому же под санкции попала мать Флореса, которая является сестрой жены Мадуро, а также отец, сестра, жена и дочь.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эти люди помогают содержать «преступную наркодержаву Мадуро».

