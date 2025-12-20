Тренер Соболенко объяснил ее эмоциональные срывы 20.12.2025, 9:49

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Сама теннисистка называет себя «истеричкой».

Антон Дубров и Джейсон Стейси, тренеры белорусской теннисистки Арины Соболенко, объяснили особенности ее характера, в чем ментальная сила первой ракетки мира и что стоит за ее эмоциональными всплесками.

В преддверии нового сезона-2026, до начала которого остается две недели, Женская теннисная ассоциация (WTA) поговорила с тренерами Арины, чтобы те объяснили, благодаря чему она уже 60 недель подряд (10-й результат в истории на конец 2025-го) остается на вершине рейтинга. Пришли к выводу: дело в упорном труде и напряженной работе. Но за этим банальным выводом кроется куда более интересная история.

Тренер Арины Антон Дубров как никто другой хорошо знает, чего ждать от Соболенко, когда игра не идет. Во время матча он стоически переносит ее эмоциональные взрывы, но потом они их обсуждают:

- Просто честные разговоры. То, чего вы хотите, находится здесь, - протянул он правую руку. - А то, что вы пережили прямо сейчас, находится здесь, - и Антон показал на левую руку. - Между ними есть разрыв, и мы пытаемся над этим работать. Она пытается над этим работать. Она честна в этом вопросе. Мне это нравится.

Дубров отметил, что таковы особенности ее характера, с этим ничего не поделаешь:

- Даже после Парижа она открыто говорила об этом, мол, я была не права, это моя ошибка. Мы все люди. Что дальше? Не все такие, как Роджер Федерер, всегда идеальные.

Антону приходится мириться с особенностями взрывного характера Арины Соболенко, которая, что бы она ни говорила о том, что стала контролировать свои эмоции, все-таки нуждается в их выплеске во время матча. И достается, прежде всего, тренеру. Если она будет подавлять в себе свою эмоциональность, то разрушит и свою личность, и свою игру.

- На самом деле мы хорошо сошлись. Я истеричка. Он молчит, терпит. Прекрасно. То, что нужно каждой девушке-теннисистке. На корте он ведет себя как профессионал. - говорила Арина об Антоне.

