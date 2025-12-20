NASA опубликовало фото редкого явления
- 20.12.2025, 10:09
Его почти невозможно увидеть.
В декабре 2025 года в научном календаре NASA появилось особое фото, которое сразу привлекло внимание.
Его сделали во Франции и на нем видно редкое атмосферное явление — спрайт. Это кратковременная вспышка света, которая возникает высоко над грозовыми облаками. Продолжительность такого явления — всего несколько миллисекунд, поэтому увидеть его вживую или тем более зафиксировать на камеру считается большой удачей, пишет New Voice.
Спрайты относятся к группе так называемых транзитных световых явлений, которые возникают в верхних слоях атмосферы во время гроз. Они отличаются от молний, которые мы привыкли видеть, ведь молния обычно проходит между облаками или бьет в землю.
Спрайты же возникают примерно на высоте 80 километров над поверхностью Земли и исчезают почти мгновенно. Их цвет чаще всего красный или красно-оранжевый, а название они получили из-за сходства со сказочными существами из европейского фольклора, которые тоже были непредсказуемыми и неуловимыми.