NASA опубликовало фото редкого явления 20.12.2025, 10:09

Его почти невозможно увидеть.

В декабре 2025 года в научном календаре NASA появилось особое фото, которое сразу привлекло внимание.

Его сделали во Франции и на нем видно редкое атмосферное явление — спрайт. Это кратковременная вспышка света, которая возникает высоко над грозовыми облаками. Продолжительность такого явления — всего несколько миллисекунд, поэтому увидеть его вживую или тем более зафиксировать на камеру считается большой удачей, пишет New Voice.

Спрайты относятся к группе так называемых транзитных световых явлений, которые возникают в верхних слоях атмосферы во время гроз. Они отличаются от молний, которые мы привыкли видеть, ведь молния обычно проходит между облаками или бьет в землю.

Спрайты же возникают примерно на высоте 80 километров над поверхностью Земли и исчезают почти мгновенно. Их цвет чаще всего красный или красно-оранжевый, а название они получили из-за сходства со сказочными существами из европейского фольклора, которые тоже были непредсказуемыми и неуловимыми.

