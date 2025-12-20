закрыть
Цена российской нефти рухнула ниже $35 за баррель

1
  • 20.12.2025, 10:17
Цена российской нефти рухнула ниже $35 за баррель

Бюджет РФ теряет миллиарды.

Цены на российскую нефть продолжают стремительно падать под давлением американских санкций, которые внесли разлад в налаженные потоки сырьевого экспорта в Индию и Китай, пишет The Moscow Times.

Цена сорта Urals с отгрузкой из порта Новороссийска опустилась до $34,52 за баррель, что вдвое ниже уровня начала года.

В порту Приморск на Балтийском море главную экспортную марку российских нефтяников продавали по $36,07 за баррель. Скидки на Urals достигли $23-25 за баррель в Новороссийске и $24 в балтийских портах, следует из данных Argus.

Отдельные партии Urals, которые Россия пытается продать в Китай, уходят с дисконтом до $35 за бочку, рассказывали источники Reuters. Это означает цену ниже $30 — рекордно низкую с пандемии. Российские нефтяные компании вынуждены снижать цены, чтобы продать партии, от которых стали отказываться индийские НПЗ, поясняют собеседники агентства.

Российская нефть продается на 30%, а в отдельных случаях — на 50% дешевле сорта Brent, отмечает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Как итог: российский бюджет «ежемесячно теряет миллиарды долларов из-за санкций», констатирует он. В ноябре, по данным Минфина, нефтегазовые поступления в казну обвалились на 34% год к году, накопленным итогом за 11 месяцев — на 21%. А декабре, по расчетам Reuters, сборы налогов от нефти и газа могут стать самыми низкими с августа 2020 года — 410 млрд рублей, что на 49% меньше, чем в декабре-2024.

Изначально бюджет-2025 Минфин верстал из расчета, что нефть будет стоить $69, планируя собрать 10,94 трлн рублей налогов с нефтегазовых компаний.

В середине года план понизили почти на четверть, до 8,65 трлн рублей, а прогнозную цену нефти — до $58. По факту бюджет может недобрать около 300 млрд рублей даже по сравнению с уже ухудшенным планом, оценивают аналитики Газпромбанка.

Общий дефицит бюджетной системы РФ, включая федбюджет, бюджеты регионов, Социального фонда и Фонда ОМС, может достичь в этом году 8 трлн рублей, или 4% ВВП, и это будет максимум с 2020 года, прогнозирует экономист Виктор Тунев.

