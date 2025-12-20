Россия завалила свининой Беларусь 10 20.12.2025, 10:29

6,844

У нас же массовый падеж скота.

В Беларуси, по данным Белстата, за неполный 2025 год выращивание свиней в живом весе уменьшилось на 12%. Поголовье по всей стране сократилось на 121 тыс. голов. Однако в некоторых районах ситуация более катастрофическая – исчезло все поголовье или его половина. Такие цифры, видимо, свидетельствуют о вспышке эпизоотии в отдельных регионах Беларуси, пишет сайт «Белорусы и рынок».

На этом фоне Россия увеличивает экспорт свинины в Беларусь. Цены на данный продукт у нашей восточной соседки падают, сообщают аналитики EMEAT, пишет российский Forbes.

Оптовые цены на свинину в России вернулись к уровню 2023-го. В России в начале декабря подешевели все виды мяса — от говядины до курицы. Но заметнее всего снизились цены на свинину.

Сказалась конкуренция с Китаем: в конце ноября оптовые цены на окорок, лопатку и тримминг (бескостное мясо от разных частей свиной туши) оказались уже ниже себестоимости куриного филе из Китая.

Поставки российской свинины в Беларусь увеличились на треть – наша страна является ключевым рынком для России. По данным Национального союза свиноводов России, за этот период общий объем поставок и превысил 324 тыс. тонн, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также Беларусь – основной покупатель российского сала, сюда приходит около 80% всего российского экспорта. В Беларусь поступило свыше 10 тыс. тонн этого продукта на почти 15 млн. долларов. По сравнению с прошлым годом поставки выросли на 4% в объеме и на 29% в стоимостном выражении.

В России В прошлом году потребление мяса достигло абсолютного рекорда — 82 кг на душу населения, свидетельствуют данные Росстата. Напомним, в Беларуси растет потребление готовых изделий из мяса, в то время как сырого мяса стали покупать меньше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com