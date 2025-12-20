закрыть
20 декабря 2025, суббота, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия завалила свининой Беларусь

10
  • 20.12.2025, 10:29
  • 6,844
Россия завалила свининой Беларусь

У нас же массовый падеж скота.

В Беларуси, по данным Белстата, за неполный 2025 год выращивание свиней в живом весе уменьшилось на 12%. Поголовье по всей стране сократилось на 121 тыс. голов. Однако в некоторых районах ситуация более катастрофическая – исчезло все поголовье или его половина. Такие цифры, видимо, свидетельствуют о вспышке эпизоотии в отдельных регионах Беларуси, пишет сайт «Белорусы и рынок».

На этом фоне Россия увеличивает экспорт свинины в Беларусь. Цены на данный продукт у нашей восточной соседки падают, сообщают аналитики EMEAT, пишет российский Forbes.

Оптовые цены на свинину в России вернулись к уровню 2023-го. В России в начале декабря подешевели все виды мяса — от говядины до курицы. Но заметнее всего снизились цены на свинину.

Сказалась конкуренция с Китаем: в конце ноября оптовые цены на окорок, лопатку и тримминг (бескостное мясо от разных частей свиной туши) оказались уже ниже себестоимости куриного филе из Китая.

Поставки российской свинины в Беларусь увеличились на треть – наша страна является ключевым рынком для России. По данным Национального союза свиноводов России, за этот период общий объем поставок и превысил 324 тыс. тонн, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также Беларусь – основной покупатель российского сала, сюда приходит около 80% всего российского экспорта. В Беларусь поступило свыше 10 тыс. тонн этого продукта на почти 15 млн. долларов. По сравнению с прошлым годом поставки выросли на 4% в объеме и на 29% в стоимостном выражении.

В России В прошлом году потребление мяса достигло абсолютного рекорда — 82 кг на душу населения, свидетельствуют данные Росстата. Напомним, в Беларуси растет потребление готовых изделий из мяса, в то время как сырого мяса стали покупать меньше.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко