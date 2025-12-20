закрыть
20 декабря 2025, суббота, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Скандальный блогер из Гомеля Mellstroy заявил, что находится в розыске Интерпола

3
  • 20.12.2025, 10:37
  • 3,870
Скандальный блогер из Гомеля Mellstroy заявил, что находится в розыске Интерпола
Андрей Бурим (Mellstroy)
Фото: Сергей Фадеичев

Сейчас он находится в Республике Кипр и не может ее покинуть.

Трэш-стример Mellstroy (уроженец Гомеля Андрей Бурим), известный трансляциями азартных игр, находится в розыске Интерпола. Об этом сам Mellstroy объявил во время стрима на платформе Kick.

При этом он добавил, что сейчас находится в Республике Кипр и не может ее покинуть. По его словам, запрос в Интерпол был направлен Казахстаном по делу об организации нелегального казино.

Независимых подтверждений этой информации пока нет, в базе Интерпола имени Бурима найти не удалось, заметил The Insider.

В ноябре Казахстан объявил стримера в розыск, его заочно арестовали по статье о незаконном игорном бизнесе. Поводом стала рекламная кампания казино Mellstroy.game, ориентированная в том числе на граждан Казахстана.

Примерно в то же время видео и логотипы Mellstroy были признаны экстремистскими материалами в Беларуси.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко