Скандальный блогер из Гомеля Mellstroy заявил, что находится в розыске Интерпола
- 20.12.2025, 10:37
- 3,870
Сейчас он находится в Республике Кипр и не может ее покинуть.
Трэш-стример Mellstroy (уроженец Гомеля Андрей Бурим), известный трансляциями азартных игр, находится в розыске Интерпола. Об этом сам Mellstroy объявил во время стрима на платформе Kick.
При этом он добавил, что сейчас находится в Республике Кипр и не может ее покинуть. По его словам, запрос в Интерпол был направлен Казахстаном по делу об организации нелегального казино.
Независимых подтверждений этой информации пока нет, в базе Интерпола имени Бурима найти не удалось, заметил The Insider.
В ноябре Казахстан объявил стримера в розыск, его заочно арестовали по статье о незаконном игорном бизнесе. Поводом стала рекламная кампания казино Mellstroy.game, ориентированная в том числе на граждан Казахстана.
Примерно в то же время видео и логотипы Mellstroy были признаны экстремистскими материалами в Беларуси.