Зачем Шойгу угрожает Японии?6
- Виталий Шапран
- 20.12.2025, 10:43
- 4,184
Российская экономика едва дышит на ладан.
Шойгу некоторое время после своего увольнения с поста министра обороны РФ вел себя очень скоро и молчал. Однако недавно бывший министр МЧС и бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза РФ заявил публично, что не обойдет вниманием увеличение Японией военного бюджета на 2%. Также Шойгу был озабочен ростом военных бюджетов стран НАТО, и тоже пообещал не оставить это без внимания.
Что штатная путинская шавка может противопоставить сотням миллиардов долларов дополнительного финансирования на оборону Японии и стран НАТО – непонятно. Российская экономика едва дышит на ладан, а КНР, КНДР и Иран не дадут ресурсов для масштабирования войны. Возможно, Шойгу нужно больше общаться с министром финансов РФ и главой ЦБР: они его просветят о состоянии доступных для военных финансов в РФ.
Интересно, что у очередного российского чиновника совершенно нарушены логические связи между причинами современной ситуации с ростом военных расходов в Японии и странах НАТО. Можно подумать, что если бы его шеф – Путин – не начал самую кровавую войну в Европе за последние 100 лет, то мирная Япония тратила бы средства на перевооружение?
Впрочем, если агрессию РФ по отношению к маленьким странам Балтии в текущих условиях еще можно себе представить, то войну РФ с Японией представить невозможно. Россияне едва финансово тянут эту войну в Украине, а в сущности уже воюют в долг. Так что угрозы в адрес страны с современной армией и населением 125 млн человек выглядят не совсем адекватными.
