закрыть
20 декабря 2025, суббота, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зачем Шойгу угрожает Японии?

6
  • Виталий Шапран
  • 20.12.2025, 10:43
  • 4,184
Зачем Шойгу угрожает Японии?

Российская экономика едва дышит на ладан.

Шойгу некоторое время после своего увольнения с поста министра обороны РФ вел себя очень скоро и молчал. Однако недавно бывший министр МЧС и бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза РФ заявил публично, что не обойдет вниманием увеличение Японией военного бюджета на 2%. Также Шойгу был озабочен ростом военных бюджетов стран НАТО, и тоже пообещал не оставить это без внимания.

Что штатная путинская шавка может противопоставить сотням миллиардов долларов дополнительного финансирования на оборону Японии и стран НАТО – непонятно. Российская экономика едва дышит на ладан, а КНР, КНДР и Иран не дадут ресурсов для масштабирования войны. Возможно, Шойгу нужно больше общаться с министром финансов РФ и главой ЦБР: они его просветят о состоянии доступных для военных финансов в РФ.

Интересно, что у очередного российского чиновника совершенно нарушены логические связи между причинами современной ситуации с ростом военных расходов в Японии и странах НАТО. Можно подумать, что если бы его шеф – Путин – не начал самую кровавую войну в Европе за последние 100 лет, то мирная Япония тратила бы средства на перевооружение?

Впрочем, если агрессию РФ по отношению к маленьким странам Балтии в текущих условиях еще можно себе представить, то войну РФ с Японией представить невозможно. Россияне едва финансово тянут эту войну в Украине, а в сущности уже воюют в долг. Так что угрозы в адрес страны с современной армией и населением 125 млн человек выглядят не совсем адекватными.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко