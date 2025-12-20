Зачем Шойгу угрожает Японии? 6 Виталий Шапран

20.12.2025, 10:43

4,184

Российская экономика едва дышит на ладан.

Шойгу некоторое время после своего увольнения с поста министра обороны РФ вел себя очень скоро и молчал. Однако недавно бывший министр МЧС и бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза РФ заявил публично, что не обойдет вниманием увеличение Японией военного бюджета на 2%. Также Шойгу был озабочен ростом военных бюджетов стран НАТО, и тоже пообещал не оставить это без внимания.

Что штатная путинская шавка может противопоставить сотням миллиардов долларов дополнительного финансирования на оборону Японии и стран НАТО – непонятно. Российская экономика едва дышит на ладан, а КНР, КНДР и Иран не дадут ресурсов для масштабирования войны. Возможно, Шойгу нужно больше общаться с министром финансов РФ и главой ЦБР: они его просветят о состоянии доступных для военных финансов в РФ.

Интересно, что у очередного российского чиновника совершенно нарушены логические связи между причинами современной ситуации с ростом военных расходов в Японии и странах НАТО. Можно подумать, что если бы его шеф – Путин – не начал самую кровавую войну в Европе за последние 100 лет, то мирная Япония тратила бы средства на перевооружение?

Впрочем, если агрессию РФ по отношению к маленьким странам Балтии в текущих условиях еще можно себе представить, то войну РФ с Японией представить невозможно. Россияне едва финансово тянут эту войну в Украине, а в сущности уже воюют в долг. Так что угрозы в адрес страны с современной армией и населением 125 млн человек выглядят не совсем адекватными.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com