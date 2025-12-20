Почему Минск постоянно в тумане?4
Ответ синоптиков.
Минчане живут в тумане последние несколько недель. Климатологи говорят, что в среднем за год Беларусь может проводить в туманной пелене от 30 до 70 дней.
Соцсети обсуждают, что Минск стал туманнее Лондона. Однако климатологи говорят, что абсолютный рекорд зафиксирован не в столице. В 1964 году в Новогрудке туман висел 140 дней, что составляет больше трети года, пишет smartpress.by.
А одна из причин частой туманности столицы — ее рельеф. Минск расположен на высоте около 220 метров над уровнем моря, но это средний показатель.
«На юго-востоке города, в районе Шабаны, высота составляет порядка 180–190 м, а недалеко от станции метро «Кунцевщина» высота доходит до 270–280 м. То есть разница в высоте составляет почти 100 метров», — объяснял порталу News.by младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Иван Буяков.
Из-за этого перепада то, что иногда кажется густым туманом, может оказаться низко стелющимися облаками. Такое явление, по словам климатолога, особенно часто фиксируется с октября по январь–февраль.
Самые главные туманные возвышенности — Минская и Новогрудская. Там может быть до 25 дней с туманом в месяц. Обычно в холодную пору.