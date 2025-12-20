Почему Минск постоянно в тумане? 4 20.12.2025, 10:53

4,058

Ответ синоптиков.

Минчане живут в тумане последние несколько недель. Климатологи говорят, что в среднем за год Беларусь может проводить в туманной пелене от 30 до 70 дней.

Соцсети обсуждают, что Минск стал туманнее Лондона. Однако климатологи говорят, что абсолютный рекорд зафиксирован не в столице. В 1964 году в Новогрудке туман висел 140 дней, что составляет больше трети года, пишет smartpress.by.

А одна из причин частой туманности столицы — ее рельеф. Минск расположен на высоте около 220 метров над уровнем моря, но это средний показатель.

«На юго-востоке города, в районе Шабаны, высота составляет порядка 180–190 м, а недалеко от станции метро «Кунцевщина» высота доходит до 270–280 м. То есть разница в высоте составляет почти 100 метров», — объяснял порталу News.by младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Иван Буяков.

Из-за этого перепада то, что иногда кажется густым туманом, может оказаться низко стелющимися облаками. Такое явление, по словам климатолога, особенно часто фиксируется с октября по январь–февраль.

Самые главные туманные возвышенности — Минская и Новогрудская. Там может быть до 25 дней с туманом в месяц. Обычно в холодную пору.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com