Умеров: Встреча в США завершена, переговоры продолжатся

Умеров: Встреча в США завершена, переговоры продолжатся5
- 20.12.2025, 11:01
- 2,042
Далее последуют переговоры США с РФ.
Делегация Украины, которую возглавляет глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров, завершила в Майами переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об окончании встречи, прошедшей по местному времени в пятницу, 19 декабря, Умеров сообщил в своем Telegram-канале.
Деталей обсуждения Умеров не привел, но отметил, что на встрече присутствовали и «европейские партнеры» Киева. «Завершили встречу в США с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал глава СНБО.
Перед поездкой в США Умеров подчеркивал, что в Майами стороны будут обсуждать наработки, о которых шла речь во время встречи делегаций Украины и США в Женеве 23 ноября. Они, в свою очередь, были сделаны на основе так называемого «плана Трампа по Украине», пишет «Немецкая волна».
В Майами вслед за Украиной едут представители РФ
20 и 21 декабря в Майами ожидают делегацию России во главе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Он также проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Уиткофф и Кушнер при этом проводили переговоры с украинской делегацией в Берлине 14 и 15 декабря, на них также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам этих встреч американская сторона пообещала предоставить Украине гарантии безопасности в случае завершения войны, развязанной против нее Россией.
Путин продолжает требовать отдать ему Донбасс
Одним из главных камней преткновения в плане Трампа, по данным СМИ, стал пункт, подразумевающий фактическую передачу России незахваченных ею территорий в Донецкой и Луганской области. На этом на встрече в Берлине настаивали и хорошо воспринимаемые Москвой Кушнер с Уиткоффом, отмечало агентство AFP.
На фоне обсуждения документа требования о передаче территорий стали открыто и часто звучать со стороны Кремля. Президент РФ Владимир Путин совмещает их с угрозами захватить украинские регионы силой, если Киев не исполнит его желание. Во время своей «прямой линии» 19 декабря глава Кремля вновь упомянул эти территориальные амбиции.
Украина, в свою очередь, как заявил несколько дней назад Владимир Зеленский, не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре. По словам украинского лидера, США «ищут компромисс» в этом вопросе.