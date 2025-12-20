США атаковали ИГИЛ в Сирии 3 20.12.2025, 11:21

Проведена операция «Удар ястребиного глаза».

Президент США Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет заявили, что Штаты атаковали боевиков и объекты «Исламского государства» в Сирии. Они объяснили, что речь идет не о начале войны, а об ответе на предыдущие нападения террористов на американцев — 13 декабря в Пальмире погибли двое американских солдат и гражданский переводчик из-за засады, которую, по данным США, осуществило ИГ. Поэтому в Вашингтоне решили начать операцию Hawkeye Strike, что переводится с английского «Удар ястребиного (пристального) глаза», для уничтожения боевиков, их инфраструктуры и складов оружия, говорит Хегсет, сообщает «Немецкая волна».

«Это не начало войны — это объявление возмездия. США под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и не уступят в защите своего народа», — пояснил глава Пентагона.

Американцам, продолжил он, уже удалось убить много своих врагов в рамках этой операции. Такие действия продолжатся.

«Из-за жестокого убийства ИГ храбрых американских патриотов в Сирии, чьи прекрасные души я в начале этой недели приветствовал на американской земле во время очень торжественной церемонии (участвовал в мероприятии во время возвращения их тел на родину — ред.), я объявляю, что Соединенные Штаты наносят очень серьезный ответный удар, как я и обещал, по террористам-убийцам, ответственным [за это]», — заявил Трамп.

