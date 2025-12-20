Чиновники обманули пенсионеров 2 20.12.2025, 11:30

2,918

Денег белорусы так и не увидели.

В Беларуси не удалось выполнить планы по росту пенсий — довести до 40% от средней зарплаты. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы, пишет «Зеркало».

«Устойчивой остается динамика пенсионных выплат. Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне 36−37%, что максимально приближено к мировому стандарту», — говорится в документе о том, что удалось выполнить за нынешнюю пятилетку, а что — нет.

У чиновников были планы на нынешнюю пятилетку — в 2021—2025 годах — довести соотношение средней пенсии по возрасту до 40% от среднего заработка. Что в итоге? Средняя пенсия по возрасту — 980,28 рубля, а средняя октябрьская зарплата — 2758,6. Значит, первая составляет всего 35,5% от второй.

