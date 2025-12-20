Зеленский: «Путиных» много

Зеленский: «Путиных» много1
- 20.12.2025, 11:40
- 3,324
Президент Украины ответил на заявление главы Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина, который заявил, что «готов» подумать над приостановлением ударов вглубь Украины на время проведения потенциальных выборов.
В интервью агентству PAP во время визита в Польшу Зеленский подчеркнул, что Путин контролирует выборы в России, а теперь он хотел бы контролировать их в Украине.
«Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал», — сказал президент.
Зеленский также прокомментировал высказывания диктатора относительно участия в выборах украинцев на захваченных территориях. Таким образом Путин признал, что эти земли оккупированы, добавил президент Украины.
По его мнению, «путиных много».
«Один — разговаривает с американцами, другой — произносит речи, третий — делает что-то другое», — сказал Зеленский.