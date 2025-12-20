В Беларусь идет похолодание 20.12.2025, 11:45

1,434

Пройдут дожди и мокрый снег.

В воскресенье погодные условия в Беларуси будут формироваться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся из Западной Европы. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ночью температура воздуха составит от −3 до +3 °С, днем — от 0 до +5 °С. Атмосферное давление в ночные часы будет постепенно снижаться, а днем останется практически без изменений.

В понедельник сохранится неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом. Температура ночью — от −4 до +2 °С, днем — от −2 до +3 °С.

Во вторник в стране ожидается понижение температуры. Местами пройдет снег. В течение суток столбики термометров покажут от −8 °С на северо-востоке до +1 °С на юго-западе Беларуси.

