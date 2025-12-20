закрыть
20 декабря 2025, суббота, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио о мирной сделке по Украине: Возможно, это невозможно

3
  • 20.12.2025, 11:59
  • 1,162
Рубио о мирной сделке по Украине: Возможно, это невозможно
Марко Рубио

Госсекретарь США допустил, что договор может быть не заключен.

США не навязывают Украине мирную сделку со страной-агрессором Россией. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал 19 декабря на пресс-конференции, которую транслировал ABC News.

«Весь этот нарратив о том, что мы пытаемся навязать что-то Украине, — это глупость. Мы не можем заставить. Не будет мирной сделки, если Украина не согласится на нее. Но также не будет мирной сделки, если РФ на нее не пойдет», — сказал глава американской дипломатии.

По его словам, Вашингтон «пытается понять» российскую позицию, «понимает» украинскую и старается выяснить, могут ли они совпасть.

«Может быть, это произойдет на этой неделе. Может быть, это произойдет в следующем месяце. Может быть, это не будет готово еще несколько месяцев… Возможно, это невозможно».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко