Рубио о мирной сделке по Украине: Возможно, это невозможно

Рубио о мирной сделке по Украине: Возможно, это невозможно3
- 20.12.2025, 11:59
Госсекретарь США допустил, что договор может быть не заключен.
США не навязывают Украине мирную сделку со страной-агрессором Россией. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал 19 декабря на пресс-конференции, которую транслировал ABC News.
«Весь этот нарратив о том, что мы пытаемся навязать что-то Украине, — это глупость. Мы не можем заставить. Не будет мирной сделки, если Украина не согласится на нее. Но также не будет мирной сделки, если РФ на нее не пойдет», — сказал глава американской дипломатии.
По его словам, Вашингтон «пытается понять» российскую позицию, «понимает» украинскую и старается выяснить, могут ли они совпасть.
«Может быть, это произойдет на этой неделе. Может быть, это произойдет в следующем месяце. Может быть, это не будет готово еще несколько месяцев… Возможно, это невозможно».