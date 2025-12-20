СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек

СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек6
Удар осуществили дальнобойные беспилотники.
Служба безопасности Украины провела повторную успешную атаку на аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму и поразила дронами два самолета Су-27, говорится в сообщении украинских спецслужб.
Удар осуществили дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа».
Один из самолетов во время атаки находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету, он уничтожен.
По данным СБУ, стоимость пораженных самолетов составляет около 70 млн долларов США.
Также подтверждено поражение диспетчерской башни, что может усложнить организацию и контроль полетов на аэродроме.
СБУ сообщает, что это уже вторая успешная атака на Бельбек за последние дни.