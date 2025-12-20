закрыть
20 декабря 2025, суббота
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек

  • 20.12.2025, 12:24
  • 6,102
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
Архивное фото

Удар осуществили дальнобойные беспилотники.

Служба безопасности Украины провела повторную успешную атаку на аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму и поразила дронами два самолета Су-27, говорится в сообщении украинских спецслужб.

Удар осуществили дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа».

Один из самолетов во время атаки находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету, он уничтожен.

По данным СБУ, стоимость пораженных самолетов составляет около 70 млн долларов США.

Также подтверждено поражение диспетчерской башни, что может усложнить организацию и контроль полетов на аэродроме.

СБУ сообщает, что это уже вторая успешная атака на Бельбек за последние дни.

