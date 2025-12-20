Ученые: Дружба продлевает молодость 3 20.12.2025, 12:28

Доказано на дельфинах.

Новое исследование показало: самцы афалин с крепкими социальными связями стареют медленнее на клеточном уровне, чем их более замкнутые сородичи. Это говорит о том, что отношения могут напрямую влиять на здоровье и продолжительность жизни, пишет techinsider.

Ученые изучали диких индо-тихоокеанских афалин в заливе Шарк-Бей у берегов Западной Австралии. Оказалось, что у самцов с прочными дружескими связями с другими самцами так называемый эпигенетический возраст — молекулярный показатель биологического старения — был ниже, чем у одиночек того же календарного возраста.

В этой популяции самцы образуют устойчивые альянсы — союзы, которые могут сохраняться десятилетиями. Эти партнерства помогают им совместно конкурировать за доступ к самкам. Одни дельфины активно вкладываются в такие связи и много времени проводят с близкими «друзьями», другие предпочитают одиночество. Именно это различие позволило ученым проверить, связано ли качество дружбы со скоростью биологического старения.

Как проходило исследование?

Команда под руководством Ливии Гербер из Университета Нового Южного Уэльса проанализировала образцы кожи 38 самцов в возрасте от новорожденных до 29 лет. Вместо простого подсчета лет исследователи измеряли биологический возраст по паттернам метилирования ДНК — химическим «меткам», которые накапливаются с возрастом и отражают износ организма.

Многолетние наблюдения (почти 40 лет) позволили определить, какие дельфины чаще всего держались вместе. Выяснилось: чем стабильнее и прочнее были дружеские связи самца, тем «моложе» он выглядел на молекулярном уровне.

У дельфинов одного возраста более социальные особи оказывались биологически моложе примерно на 1,7 года при каждом увеличении силы социальных связей. Эта связь сохранялась даже после учета других факторов.

Интересно, что не все формы общения оказывались полезными. Хотя крепкие личные связи замедляли старение, участие в больших мужских группах, наоборот, было связано с более быстрым биологическим износом. Это говорит о том, что важнее не количество контактов, а их качество.

Ученые предполагают, что жизнь в крупных группах может сопровождаться большей социальной неопределенностью и стрессом. В условиях жесткой конкуренции за самок такие факторы могут ускорять клеточное старение. Напротив, тесные союзы с несколькими надежными партнерами, вероятно, снижают уровень стресса и защищают организм.

Эти выводы перекликаются с исследованиями у людей. Ранее было показано, что высокий уровень социальной поддержки связан с более «молодым» биологическим возрастом, особенно у людей старше 50 лет. Социальная изоляция, напротив, повышает риск болезней и преждевременной смерти.

Авторы подчеркивают: исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь.

