закрыть
20 декабря 2025, суббота, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разведка США считает, что Путин хочет захватить страны Балтии

8
  • 20.12.2025, 12:36
  • 4,248
Разведка США считает, что Путин хочет захватить страны Балтии

И полностью подчинить себе Украину.

Американская разведка пришла к выводу, что Путин намерен восстановить контроль Москвы не только над всей территорией Украины, но и над другими бывшими республиками СССР. Об этом 19 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с разведывательными материалами США.

Как отмечает издание, последние оценки разведсообщества заметно расходятся с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и его окружения, которые утверждают, что Путин якобы заинтересован в мирном урегулировании.

Один из собеседников Reuters рассказал, что самый свежий отчет, подготовленный в конце сентября, по сути не отличается от прежних оценок, сделанных с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Документ подтверждает выводы европейских спецслужб о том, что Кремль стремится установить контроль над всей Украиной, а также над территориями других бывших советских республик, включая государства — члены НАТО.

«Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин нацелен на большее. В этом уверены европейцы. Поляки абсолютно уверены. Страны Балтии считают себя первыми в очереди на возможное российское вторжение», — заявил конгрессмен-демократ Майк Квигли.

При этом Reuters подчеркивает, что пока неясно, как именно в Белом доме оценивают подобные планы Кремля. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции частично признал серьезность этих угроз:

«Я не знаю, стремится ли Путин к соглашению или к захвату всей страны. Мы знаем, какие цели Россия ставила в начале войны, и они так и не были достигнуты», — отметил Рубио.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко