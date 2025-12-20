Разведка США считает, что Путин хочет захватить страны Балтии 8 20.12.2025, 12:36

И полностью подчинить себе Украину.

Американская разведка пришла к выводу, что Путин намерен восстановить контроль Москвы не только над всей территорией Украины, но и над другими бывшими республиками СССР. Об этом 19 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с разведывательными материалами США.

Как отмечает издание, последние оценки разведсообщества заметно расходятся с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа и его окружения, которые утверждают, что Путин якобы заинтересован в мирном урегулировании.

Один из собеседников Reuters рассказал, что самый свежий отчет, подготовленный в конце сентября, по сути не отличается от прежних оценок, сделанных с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Документ подтверждает выводы европейских спецслужб о том, что Кремль стремится установить контроль над всей Украиной, а также над территориями других бывших советских республик, включая государства — члены НАТО.

«Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин нацелен на большее. В этом уверены европейцы. Поляки абсолютно уверены. Страны Балтии считают себя первыми в очереди на возможное российское вторжение», — заявил конгрессмен-демократ Майк Квигли.

При этом Reuters подчеркивает, что пока неясно, как именно в Белом доме оценивают подобные планы Кремля. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции частично признал серьезность этих угроз:

«Я не знаю, стремится ли Путин к соглашению или к захвату всей страны. Мы знаем, какие цели Россия ставила в начале войны, и они так и не были достигнуты», — отметил Рубио.

