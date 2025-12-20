«Потому что решение по этому поводу принимают мужчины» 6 20.12.2025, 13:21

Белорусы возмутились, что 31 декабря рабочий день.

До новогодних праздников осталось всего полторы недели. И белорусы снова вспомнили о «вечнозеленой» боли: отсутствии выходного 31 декабря. Об этом написала в Threads пользовательница под ником Tyler.brekotkin. К возмущению подключились и другие — но, кажется, пока на изменения можно не надеяться, пишет «Зеркало».

— Почему 31 декабря в Беларуси все еще рабочий день?! — пишет Tyler.brekotkin. — Очевидно же, что рабочего настроения в этот день ни у кого нет. И праздничное тем самым украдено. Все впопыхах бегут домой готовить на стол и садятся к 12 уже полностью уставшими после «рабочего дня» и безумного вечера за готовкой.

Пост откликнулся пользователям — за сутки у него более 70 тысяч просмотров и почти три тысячи лайков. Точку зрения авторки многие разделяют. Кроме возмущения, кто-то делится своим опытом работы 31 декабря и 1 января, кто-то — предлагает альтернативы. Но есть и те, кого положение дел устраивает. Собрали самые популярные комментарии.

«Потому что решение по этому поводу принимают мужчины. А им так классно прийти домой и сесть сразу за стол, и чтобы никто их не грузил готовкой и магазинами».

«Продуктивность в этот день совершенно нулевая у всех, и хочется поскорее домой, так что лучше бы сделали выходной: все равно никто ничего не делает».

«Зато 7 ноября — выходной, до сих пор не пойму, почему не отменят и не сделают 31-е выходным».

«Я в прошлом году отработала 31-го, приготовила на стол и в два часа уснула за столом».

«Бежишь через магазин, готовка, прибраться, себя прибрать — и уже хочешь спать, а не отмечать».

«Больше всего мне жалко 31 декабря людей, которые работают в магазинах: продавцов, кассиров. Мы-то домой вернемся к 22.00, а они работают для нас. Мы, которые как в последний день жизни создаем 31 декабря ажиотаж в магазинах».

«У меня 31-е и 1-е — рабочие. Работаю два через два, на моей смене раз в пять лет выпадает выходной на Новый год. Самое обидное — это в пять утра 1 января ехать на эту работу, когда люди едут домой спать после гуляний».

«Студентам еще лучше. У дочки итоговый зачет 31-го числа в обед. И потом надо из Гродно в Брест добраться».

«Люди! Не устраивайте в этот день праздник живота. Вы целый день готовите, убираете, моете посуду и снова готовите, и потом, как белка из барабана, выползая вспотевшими и лохматыми, хотите с улыбкой праздновать Новый год? Да отдохните нормально. Не целую ночь вы все это есть будете. Потом оливье и заливное целую неделю стоят в холодильнике, доедаете. Это вам нужно?»

