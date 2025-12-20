64 новых истребителей-невидимок скоро окажутся у границ России 20.12.2025, 13:33

Фото: U.S. Air Force/Brian G. Rhodes

США готовят эскадрилью для Финляндии.

Финляндия представила свой первый истребитель пятого поколения F-35A Lightning II на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, 16 декабря. Это первый шаг в масштабной программе замены устаревших F/A-18 Hornet на современный боевой авиапарк, рассчитанный на защиту страны в случае высокотехнологичного конфликта в Северной Европе, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Программа стоимостью $9,6 млрд предусматривает приобретение 64 самолетов, что сделает финскую эскадрилью крупнейшей F-35 в Северной Европе. Первый самолет поступит на авиабазу Эббинг в Арканзасе для обучения пилотов и технического персонала, а в Финляндию он прибудет в 2026 году. Полная боеготовность будет достигнута по мере поступления всех самолетов и подготовки кадров.

F-35 выбран из-за своей низкой заметности, системы интеграции сенсоров и возможностей сетевого ведения боя, что критично для 1 340-километровой границы Финляндии с Россией. Финский министр обороны Антти Хяккянен подчеркнул стратегическое значение программы: «Финляндия как член НАТО обязуется быть надежным поставщиком обороны на северном фланге».

Командующий ВВС Финляндии генерал-майор Тимо Херранен отметил: «F-35 обеспечит беспрецедентные возможности по выживаемости, огневой мощи и совместной работе».

Кроме военного значения, программа поддерживает финскую промышленность: более 30 компаний и академических институтов участвуют в поставках и обслуживании F-35, включая государственную компанию Patria. Финляндия становится частью глобальной сети из более чем 1 900 поставщиков, что усиливает промышленную и стратегическую интеграцию с союзниками НАТО.

