Президент Южной Кореи объявил войну облысению 20.12.2025, 13:59

Ли Чжэ Мён

Фото: BBC

Он назвал это «вопросом выживания».

Президент Южной Кореи, который сам имеет хорошую прическу, взял на себя миссию помочь гражданам страны, теряющим волосы.

В центре его внимания — система национального медицинского страхования, которая, по его словам, должна брать на себя расходы на лечение выпадения волос, пишет BBC.

Президент Ли Джэ Мён высказал это предложение служащим во время брифинга на этой неделе, аргументируя тем, что медицинские методы лечения выпадения волос ранее считались «косметическими», но теперь их воспринимают как «вопрос выживания».

Сейчас национальное медицинское страхование Южной Кореи покрывает лечение выпадения волос, вызванного медицинскими заболеваниями. Но оно не распространяется на людей с наследственным выпадением волос, поскольку это не угрожает жизни, пояснила министр здравоохранения Чон Ин Кён на встрече во вторник.

«Это вопрос того, считать ли наследственное заболевание болезнью?» — спросил Ли в ответ.

Предложение Ли поддержали в социальных сетях, где один из пользователей назвал его «лучшим президентом в истории».

Но не все разделяют этот энтузиазм — даже те, кто мог бы непосредственно воспользоваться субсидированным лечением выпадения волос.

Этот шаг выглядит «немного как политика, направленная на получение голосов», — говорит Сон Джи Хун, 32‑летний житель Сеула, который принимает лекарства от выпадения волос.

«Экономия денег, конечно, приятна, но, честно говоря, это стоит меньше 300 000 вон в год (200 долларов), так что… действительно ли это необходимо?»

Корни спора

В Южной Корее, стране с известными жесткими стандартами красоты, облысение считается стигмой, которая может быть особенно болезненной для молодых людей.

Из 240 000 человек, которые в прошлом году обращались в больницы из-за выпадения волос, 40% были в возрасте 20—30 лет, по данным властей.

«Моя челка постоянно редеет и не держится, поэтому я не могу нормально сделать перманент или пользоваться воском», — говорит 33‑летний Ли Вон У.

«Из-за того, что я не могу укладывать волосы так, как хочу, начинаю думать, что выгляжу непривлекательно, и это серьезно подорвало мою уверенность в себе», — добавляет он.

Ли добавляет, что хотя он был бы «благодарен» за субсидированные препараты от выпадения волос, «система национального медицинского страхования уже работает с дефицитом и испытывает финансовые трудности».

«Это не та ситуация, когда деньги можно просто раздавать», — говорит мужчина.

А облысение, отмечает он, является «косметической проблемой».

«Это естественная часть старения, а не болезнь», — говорит он. «Я понимаю эмоциональную боль, но это не меняет реальности».

Национальная система медицинского страхования Южной Кореи, которая в прошлом году зафиксировала рекордный дефицит в 11,4 трлн вон (7,7 млрд долларов), испытывает еще большую нагрузку из-за старения населения.

Чтобы уменьшить финансовое бремя, которое лечение выпадения волос может наложить на систему, президент Ли заявил во вторник, что власти могут ввести ограничения на объем покрытия.

Тем не менее некоторые критики считают, что приоритет следует отдавать помощи более уязвимым слоям общества.

Корейская медицинская ассоциация в заявлении в среду отметила, что государственные средства следует направлять на более серьезные заболевания, чем выпадение волос. Пользователи социальных сетей также указывают на более масштабные социальные проблемы — например, высокий уровень самоубийств в Южной Корее и мизогинию, с которой сталкиваются женщины.

«В стране, где люди возмущаются и реагируют истерически, когда речь идет о покрытии прокладки… или лекарств от рака молочной железы в рамках национального медицинского страхования, объявление о покрытии препаратов от выпадения волос честно выглядело бы как плохая шутка», — написал один пользователь в X.

«Если выпадение волос действительно становится тем, что определяет выживание в обществе, тогда задачей политиков должно быть изменить это общество», — написал другой.

Корни президентских решений

Это может казаться странной кампанией для президента, но предложение застраховать лечение выпадения волос было одним из лозунгов Ли во время его неудачной президентской кампании 2022 года.

Тогда Ли и его команда собирали отзывы людей, которые страдали от выпадения волос, и даже снялись в вирусной пародии на рекламу средств против облысения — шаг, который пришелся по душе части избирателей.

Однако критики обвиняли Ли в использовании уловок для привлечения молодых мужчин, которые массово поддерживали его консервативного оппонента на фоне роста антифеминистских настроений.

Ли проиграл выборы 2022 года. В этом году он баллотировался снова и победил, но его послания относительно лечения выпадения волос из кампании убрали.

«В этот раз нет никакой причины, чтобы он был связан этим обещанием», — говорит Дон С. Ли, доцент политологии Корейского университета, добавляя, что президент, возможно, стремится «расширить свою базу сторонников» в преддверии местных выборов в середине 2026 года.

С тех пор, как Ли стал президентом, он четко сосредоточился на молодежи страны, многие из которой сталкиваются с жесткой конкуренцией и печальными экономическими перспективами.

Во вторник Ли также предложил добавить к системе национального медицинского страхования препараты от ожирения, аргументируя тем, что молодые люди чувствуют себя «все более отчужденными» от этой системы, поскольку ее льготы не учитывают их потребности.

Доктор Ли, профессор политологии, скептически относится к тому, насколько серьезно президент настроен реально включить лечение выпадения волос в покрытие национального медицинского страхования.

«Лично я сомневаюсь, что президент Ли продолжит эту тему и предпримет дальнейшие шаги», — говорит он.

«Это только очень стратегический жест, направленный на молодых мужчин-избирателей, сигнал о том, что «я тоже забочусь о вас», — считает он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com