Трамп объявил о проведении «Патриотических игр» к 250-летию США 8 20.12.2025, 14:24

1,422

Фото: Donald Trump/Instagram

В них примут участие по одному юноше и одной девушке от каждого штата.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах проведения спортивного соревнования «Патриотические игры» в честь 250-летия Соединенных Штатов в 2026 году, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Трампа, «Патриотические игры» пройдут осенью и станут «непревзойденным четырехдневным спортивным событием с участием лучших школьных атлетов — одного юноши и одной девушки от каждого штата и территории». Президент подчеркнул, что мужчины не будут участвовать в женских соревнованиях, напомнив о подписанном в феврале указе «О запрете участия мужчин в женском спорте»», запрещающем транс-женщинам участвовать в женских командах.

Соревнования будут включать квалификационные этапы и финальный день с живой аудиторией, «зажигая факел для нового поколения американцев».

Помимо игр, Трамп анонсировал проведение ярмарки на Национальной аллее, «самый крупный в мире фейерверк», «Национальный сад американских героев» со статуями величайших американцев и триумфальную арку.

Ранее президент также планировал устроить бой UFC в рамках празднований. Он сообщил, что боевой турнир под руководством владельца UFC Даны Уайта пройдет 14 июня 2026 года и включит 8–9 чемпионских боев, с возможной аудиторией 20–25 тысяч человек.

По словам Трампа, мероприятия пройдут во всех национальных парках, на полях сражений и исторических местах страны. Президент назвал празднование «самым зрелищным днем рождения в истории мира».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com