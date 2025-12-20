закрыть
20 декабря 2025, суббота, 16:03
Трамп объявил о проведении «Патриотических игр» к 250-летию США

  • 20.12.2025, 14:24
Трамп объявил о проведении «Патриотических игр» к 250-летию США
Фото: Donald Trump/Instagram

В них примут участие по одному юноше и одной девушке от каждого штата.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах проведения спортивного соревнования «Патриотические игры» в честь 250-летия Соединенных Штатов в 2026 году, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Трампа, «Патриотические игры» пройдут осенью и станут «непревзойденным четырехдневным спортивным событием с участием лучших школьных атлетов — одного юноши и одной девушки от каждого штата и территории». Президент подчеркнул, что мужчины не будут участвовать в женских соревнованиях, напомнив о подписанном в феврале указе «О запрете участия мужчин в женском спорте»», запрещающем транс-женщинам участвовать в женских командах.

Соревнования будут включать квалификационные этапы и финальный день с живой аудиторией, «зажигая факел для нового поколения американцев».

Помимо игр, Трамп анонсировал проведение ярмарки на Национальной аллее, «самый крупный в мире фейерверк», «Национальный сад американских героев» со статуями величайших американцев и триумфальную арку.

Ранее президент также планировал устроить бой UFC в рамках празднований. Он сообщил, что боевой турнир под руководством владельца UFC Даны Уайта пройдет 14 июня 2026 года и включит 8–9 чемпионских боев, с возможной аудиторией 20–25 тысяч человек.

По словам Трампа, мероприятия пройдут во всех национальных парках, на полях сражений и исторических местах страны. Президент назвал празднование «самым зрелищным днем рождения в истории мира».

