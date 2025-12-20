закрыть
Белорусские метеозонды снова летели на Литву

4
  • 20.12.2025, 14:27
  • 1,580
Белорусские метеозонды снова летели на Литву

Однако аэропорт в Вильнюсе не закрывали.

В ночь с 19 на 20 декабря литовские радары фиксировали метки, характерные для метеозондов с контрабандой, сообщает представитель Национального центра управления кризисами Дарюс Бута. При этом Вильнюсский аэропорт работает в обычном режиме, передаёт Delfi.

— Сегодня вечером фиксируются навигационные метки характерные для метеозондов, которые используют для гибридных атак Лукашенко. Навигационных меток немного, службы тесно сотрудничают, чтобы самолеты могли взлетать и совершать посадку, — сказал Бута. — Авиакомпании информированы о навигационных метках, однако никакой опасности для пассажиров нет.

Отметим, что из-за метеозондов с контрабандой, которые летят с территории Беларуси, правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации.

