20 декабря 2025, суббота, 16:04
«Саш, смотри, есть два варианта»

  • 20.12.2025, 14:36
Иллюстративное фото

Российское командование угрожает морякам.

Российское военное командование вынуждает моряков Черноморского флота продлевать контракты, угрожая переводом в штурмовые подразделения морской пехоты. Об этом говорится в новом аудиоперехвате, опубликованном 19 декабря Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в «Фейсбуке».

В записи зафиксированы показания жителя Белгородской области, который рассказал о методах, применяемых командованием РФ для восполнения потерь в частях морской пехоты.

По его словам, морякам Черноморского флота, решившим отказаться от продления контракта с Минобороны России, фактически не оставляют выбора: либо подписать новый контракт и продолжить службу на корабле, либо быть «автоматически» переведенными в сухопутные подразделения.

«Звонят оттуда и говорят: «Саш, смотри, есть два варианта. Если ты сам подписываешь контракт, ты остаешься на своем корабле, где служишь. Если ты не подписываешь контракт и хочешь уволиться, тебя просто автоматически подпишут, понял?», — говорится в перехвате.

Тех, кто отказывается от продления контракта, направляют в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ — подразделение, которое, по данным ГУР, несет чрезвычайно высокие потери даже по меркам российской армии.

«И ты пойдешь в 810-ю. А 810-я — ты знаешь, что это такое? Да, это штурмовые действия», — добавляет свидетель.

