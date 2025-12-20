«Саш, смотри, есть два варианта» 3 20.12.2025, 14:36

4,884

Иллюстративное фото

Российское командование угрожает морякам.

Российское военное командование вынуждает моряков Черноморского флота продлевать контракты, угрожая переводом в штурмовые подразделения морской пехоты. Об этом говорится в новом аудиоперехвате, опубликованном 19 декабря Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в «Фейсбуке».

В записи зафиксированы показания жителя Белгородской области, который рассказал о методах, применяемых командованием РФ для восполнения потерь в частях морской пехоты.

По его словам, морякам Черноморского флота, решившим отказаться от продления контракта с Минобороны России, фактически не оставляют выбора: либо подписать новый контракт и продолжить службу на корабле, либо быть «автоматически» переведенными в сухопутные подразделения.

«Звонят оттуда и говорят: «Саш, смотри, есть два варианта. Если ты сам подписываешь контракт, ты остаешься на своем корабле, где служишь. Если ты не подписываешь контракт и хочешь уволиться, тебя просто автоматически подпишут, понял?», — говорится в перехвате.

Тех, кто отказывается от продления контракта, направляют в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ — подразделение, которое, по данным ГУР, несет чрезвычайно высокие потери даже по меркам российской армии.

«И ты пойдешь в 810-ю. А 810-я — ты знаешь, что это такое? Да, это штурмовые действия», — добавляет свидетель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com