Перед белорусами все острее стоит квартирный вопрос

1
  • 20.12.2025, 14:41
  • 1,908
Перед белорусами все острее стоит квартирный вопрос

Предложение на рынке продолжает сокращаться.

Из-за роста цен и вымывания предложения с рынка число сделок в каркасно-блочных домах сокращается, все больше покупателей вынуждены выбирать панельки и хрущевки.

По данным агентства недвижимости «Твоя столица», доля покупок в современных каркасниках в Минске в ноябре снизилась с 40% до 35%, тогда как доля сделок в панельных домах (1971-1999 годов постройки) увеличилась на 2%, а в хрущевско-брежневском фонде — на 3%.

Эксперты также подчеркивают, что белорусским покупателям становится все сложнее собрать необходимую сумму для покупки квартиры по текущим ценам. В результате растет число так называемых «цепочных» сделок: прежде чем приобрести новое жилье, людям приходится сначала продавать имеющуюся квартиру. Это делает рынок более инертным и удлиняет путь от решения о покупке до реального заключения сделки.

В ноябре средняя цена квадратного метра в однокомнатной квартире, требующей ремонта, в Минске составила 1870 долларов, а готовой к проживанию – 2200 долларов.

Предложение на рынке продолжает сокращаться. В первую очередь исчезают квартиры с разумным балансом цены и качества — они находят покупателей быстрее всего. Их место постепенно занимают более дорогие новостройки.

Доля сделок с привлечением кредита снижается уже второй месяц подряд и удерживается ниже отметки в 30%. Высокие ставки ограничивают круг покупателей.

