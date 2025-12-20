Как белорусы будут отдыхать и работать в следующем году 20.12.2025, 15:11

1,104

Появился график.

В следующем году белорусов ожидают пять периодов длинных выходных, при этом количество рабочих суббот сократится по сравнению с 2025 годом.

В 2025 году рабочие дни из-за праздничных переносов отрабатывались по субботам четыре раза — в январе, апреле, июле и декабре. В 2026-м такой перенос запланирован лишь однажды — в апреле. Рабочий день за понедельник, 20 апреля, придется отработать в субботу, 25 апреля. Это связано с празднованием Радуницы, которая отмечается 21 апреля.

Количество длинных выходных в 2026 году составит пять, тогда как в 2025-м их было шесть. Первые мини-каникулы начнутся в самом начале года — с 1 по 4 января. Следующий продолжительный отдых ожидается в апреле — с 18 по 21 число.

Кроме того, трехдневные выходные выпадут:

– в мае — с 1 по 3 мая (День труда);

– в июле — с 3 по 5 июля (День Независимости);

– в декабре — с 25 по 27 декабря (католическое Рождество).

Отдельным нерабочим днем станет 7 января (среда) — православное Рождество.

Праздничные даты 8 марта (День женщин), 9 мая (День Победы) и 7 ноября (День Октябрьской революции) в следующем году дополнительных выходных не принесут, поскольку приходятся на субботу и воскресенье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com