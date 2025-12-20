закрыть
Как белорусы будут отдыхать и работать в следующем году

  • 20.12.2025, 15:11
  • 1,104
Как белорусы будут отдыхать и работать в следующем году

Появился график.

В следующем году белорусов ожидают пять периодов длинных выходных, при этом количество рабочих суббот сократится по сравнению с 2025 годом.

В 2025 году рабочие дни из-за праздничных переносов отрабатывались по субботам четыре раза — в январе, апреле, июле и декабре. В 2026-м такой перенос запланирован лишь однажды — в апреле. Рабочий день за понедельник, 20 апреля, придется отработать в субботу, 25 апреля. Это связано с празднованием Радуницы, которая отмечается 21 апреля.

Количество длинных выходных в 2026 году составит пять, тогда как в 2025-м их было шесть. Первые мини-каникулы начнутся в самом начале года — с 1 по 4 января. Следующий продолжительный отдых ожидается в апреле — с 18 по 21 число.

Кроме того, трехдневные выходные выпадут:

– в мае — с 1 по 3 мая (День труда);

– в июле — с 3 по 5 июля (День Независимости);

– в декабре — с 25 по 27 декабря (католическое Рождество).

Отдельным нерабочим днем станет 7 января (среда) — православное Рождество.

Праздничные даты 8 марта (День женщин), 9 мая (День Победы) и 7 ноября (День Октябрьской революции) в следующем году дополнительных выходных не принесут, поскольку приходятся на субботу и воскресенье.

