Умер советский актер Анатолий Лобоцкий

Умер советский актер Анатолий Лобоцкий4
- 20.12.2025, 15:22
Ему было 66 лет.
Советский актёр театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался на 67-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщили в Театре Маяковского, где служил артист.
Лобоцкий служил в Театре Маяковского с 1985 года, куда пришёл сразу после окончания ГИТИСа.
Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Среди его работ в кино — фильмы «За полчаса до весны», «Калашников», «Анатомия убийства», «Мата Хари», «Верни мою любовь» и другие.