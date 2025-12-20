Умер советский актер Анатолий Лобоцкий 4 20.12.2025, 15:22

4,004

Анатолий Лобоцкий

Ему было 66 лет.

Советский актёр театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался на 67-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщили в Театре Маяковского, где служил артист.

Лобоцкий служил в Театре Маяковского с 1985 года, куда пришёл сразу после окончания ГИТИСа.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Среди его работ в кино — фильмы «За полчаса до весны», «Калашников», «Анатомия убийства», «Мата Хари», «Верни мою любовь» и другие.

