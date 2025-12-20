закрыть
20 декабря 2025, суббота, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер советский актер Анатолий Лобоцкий

4
  • 20.12.2025, 15:22
  • 4,004
Умер советский актер Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий

Ему было 66 лет.

Советский актёр театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался на 67-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщили в Театре Маяковского, где служил артист.

Лобоцкий служил в Театре Маяковского с 1985 года, куда пришёл сразу после окончания ГИТИСа.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Среди его работ в кино — фильмы «За полчаса до весны», «Калашников», «Анатомия убийства», «Мата Хари», «Верни мою любовь» и другие.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко