20 декабря 2025, суббота, 16:04
Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов

  • 20.12.2025, 15:37
Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов

В Киев приехал премьер этой страны.

Украина и Португалия договорились о совместном производстве украинских морских дронов. Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин, пишет unian.net.

«Мы доказали, что наши беспилотные суда прекрасно работают против российских военных кораблей и подводных лодок. Теперь они помогут Португалии защищать Европу с моря», — написал он.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 20 декабря, он вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру почтил память павших украинских военных.

«Вечная память всем нашим воинам, каждому украинцу, которые отдали свои жизни, чтобы Украина могла жить!» — добавил президент.

