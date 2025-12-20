Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов
- 20.12.2025, 15:37
В Киев приехал премьер этой страны.
Украина и Португалия договорились о совместном производстве украинских морских дронов. Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин, пишет unian.net.
«Мы доказали, что наши беспилотные суда прекрасно работают против российских военных кораблей и подводных лодок. Теперь они помогут Португалии защищать Европу с моря», — написал он.
В то же время Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 20 декабря, он вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру почтил память павших украинских военных.
«Вечная память всем нашим воинам, каждому украинцу, которые отдали свои жизни, чтобы Украина могла жить!» — добавил президент.