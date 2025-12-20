Экс-фигурист сборной Беларуси пожизненно отстранен от соревнований 20.12.2025, 15:50

Скандал вокруг Ивана Десятова разгорелся осенью 2024 года.

Экс-фигурист сборной Беларуси, ныне выступающий за США Иван Десятов, пожизненно отстранён от соревнований из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Такая информация появилась на сайте американского Центра безопасности спорта — U.S. Center for SafeSport.

Скандал вокруг Ивана Десятова разгорелся осенью 2024 года, когда он был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неподобающего поведения.

Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) также запретил спортсмену выступать на турнирах под эгидой организации.

С 2022 года Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. До этого спортсмен представлял Россию, затем — Беларусь.

