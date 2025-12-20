закрыть
WSJ: Уиткофф оказался протеже Путина

  • 20.12.2025, 15:56
WSJ: Уиткофф оказался протеже Путина
Стив Уиткофф и Владимир Путин

В Кремле по достоинству оценили шокирующий уровень некомпетентности переговорщика США.

Крупный нью-йоркский девелопер Стив Уиткофф неожиданно стал ключевым международным переговорщиком президента США, несмотря на отсутствие у него опыта в сфере геополитики. Хотя известно, что он давно и тесно дружит с Дональдом Трампом, его стремительный политический взлёт, как утверждает The Wall Street Journal, был во многом обусловлен не личной поддержкой американского лидера, а действиями Владимира Путина.

По данным издания, после возвращения в Белый дом Трамп назначил Уиткоффа своим спецпосланником на Ближнем Востоке, учитывая его деловой опыт в Саудовской Аравии. Курировать же вопросы российско-украинской войны изначально должен был Кит Келлог. Однако ситуация быстро изменилась: по версии WSJ, Кремль вмешался в процесс, и именно Уиткофф начал вести основные контакты с Россией, тогда как роль Келлога была сведена к второстепенной.

Источники газеты утверждают, что в Москве тщательно анализировали психологические профили окружения Трампа и пришли к выводу, что Келлог не устраивает Россию в качестве переговорщика из-за его открыто проукраинской позиции. В то же время Уиткофф был признан более подходящей фигурой для диалога с РФ.

Как отмечает WSJ, на протяжении десятилетий американские чиновники перед визитами в Россию получали специальные инструкции — так называемые «Московские правила», призванные снизить риски компрометации и вербовки со стороны российских спецслужб. Однако Уиткофф, по данным издания, отказался следовать этим рекомендациям, включая использование штатного переводчика Госдепартамента США.

