20 декабря 2025, суббота, 17:48
Atlantic Council: НАТО нужна новая стратегия безопасности в Черном море

  • 20.12.2025, 16:23
Регион имеет ключевое значения для Альянса.

После полномасштабного вторжения в Украину Россия резко усилила военное присутствие в Черноморском регионе, превратив его в зону повышенной нестабильности и испытательный полигон для гибридной войны. Эти действия создают прямые угрозы как для стран НАТО, так и для партнеров Альянса, прежде всего Украины и Молдовы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Москва активно использует методы гибридного давления — от вмешательства в выборы и информационных атак до диверсий против инфраструктуры и морского судоходства. Последние инциденты с нарушением воздушного пространства Румынии, Польши и Эстонии российскими дронами и истребителями показали, что нестабильность в Черном море может быстро перекинуться на другие регионы Европы.

Особую уязвимость демонстрирует энергетическая сфера. Черноморский регион обладает значительными запасами нефти и газа, а объекты добычи и транспортировки становятся потенциальными целями для саботажа. Газовые месторождения Neptun Deep в Румынии и Sakarya в Турции требуют дополнительных мер защиты, включая применение беспилотных подводных систем. Россия также прибегает к морскому давлению — использованию мин и ограничению судоходства под предлогом военных учений, что подрывает свободу навигации и инвестиционную привлекательность региона.

Эксперты подчеркивают, что стабильность Черного моря имеет ключевое значение для сдерживания российской экспансии в Восточной Европе и предотвращения попыток раскола НАТО. В условиях конкуренции со стороны Китая и Ирана значение региона для Альянса только возрастает.

НАТО и партнерам необходима комплексная стратегия, включающая укрепление энергетической безопасности, развитие оборонно-промышленной базы и расширение военного взаимодействия. Особая роль отводится Украине, Румынии и Турции. Украина накопила уникальный боевой опыт и доказала эффективность беспилотных технологий, Румыния становится логистическим и военным хабом, а Турция играет ключевую роль в контроле проливов.

Однако без активной поддержки трансатлантического сообщества, а также при снижении вовлеченности США, странам региона предстоит действовать быстрее и решительнее, чтобы не допустить дальнейшей дестабилизации Черного моря.

How NATO and its partners should respond to Russia’s militarization of the wider Black Sea region - Atlantic Council

As Russia continues to destabilize and militarize the Black Sea region, helping bolster regional security will require a concerted focus.

