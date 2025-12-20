Минчанин подрался с незнакомцем, который ответил по телефону вместо его жены 5 20.12.2025, 16:34

Дело приняло неожиданный оборот.

В Минске будут судить 35-летнего мужчину, который лишил другого горожанина зрения на один глаз. Драка завязалась из-за супруги пострадавшего минчанина, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре.

В ночь происшествия минчанин не мог дозвониться до супруги, которая ушла на встречу с общими знакомыми. Когда он в очередной раз набрал номер жены, ему ответил незнакомец и сообщил, что та занята и не может разговаривать. Так повторилось несколько раз.

Минчанин приревновал супругу, на этой почве между мужчинами случился конфликт. Спустя какое-то время незнакомец сам перезвонил ему и сказал, чтобы тот спустился к подъезду. Горожанин такой наглости не ожидал, но на улицу все же вышел.

На скамейке сидела его жена, рядом с ней находился выпивший человек — тот самый, который отвечал на звонки. Он вел себя дерзко, оскорблял и унижал мужчину перед супругой. Не выдержав, минчанин ударил его первым. Далее между ними случилась драка — незнакомец нанес ему не менее 11 ударов руками и ногами по голове и телу, после чего ушел.

Утром состояние минчанина ухудшилось, его забрали в больницу. Из-за травмы, полученной в драке, он потерял зрение на один глаз. В отношении избившего его мужчины после возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом — судимость погашена. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК: умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся, — прокомментировал заместитель прокурора Октябрьского района Юрий Совловец.

