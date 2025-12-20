В Турции третий раз за пять дней упал БПЛА: это может быть российский Merlin-ВР 3 20.12.2025, 16:44

Его дальность полета достигает около 600 км.

В Турции в поле недалеко от города Балыкесир недалеко от границы с Грецией упал беспилотник, который может быть российским разведывательным БПЛА Merlin-ВР. Его дальность полета достигает около 600 км.

О падении, предположительно, БПЛА РФ в Турции пишет турецкое медиа HavaHaber. Инцидент произошел в сельской местности микрорайона Салур в районе Маньяс.

Сообщается, что неизвестный беспилотный летательный аппарат нашли фермеры, которые работали в поле, и сообщили об этом силам безопасности. Специалисты предварительно осмотрели дрон и отправили его в турецкую столицу Анкару для детального технического анализа.

Местные власти при этом заявили, что пока неизвестно, кому именно принадлежит дрон, а источники в службах безопасности сказали журналистам, что опубликованные в сети кадры — старые.

В то же время со ссылкой на данные из открытых источников турецкое медиа пишет, что сбитый БПЛА может быть российским Merlin-ВР. Этот дрон запускается с катапульты и имеет дальность полета около 600 км. Он может лететь до 10 часов, а полезная нагрузка состоит из 7 кг электрооптической техники. Стоимость одной единицы оценивается в около 300 000 долларов. Он имеет размах крыльев около 5 метров и является одним из крупнейших и самых дорогих российских дронов.

BREAKING: An unidentified UAV crashed in an empty field in Türkiye's Balıkesir’s Manyas district.



The drone has been sent to Ankara for technical analysis.



While Russian origin (incl. Orlan-10) is being examined, following a similar crash in İzmit a day earlier. pic.twitter.com/hx2o96RluO — Clash Report (@clashreport) December 20, 2025

БПЛА РФ в Турции: 3 инцидента за 5 дней

Днем ранее, 19 декабря в Турции обнаружили российский «Орлан-10» на расстоянии 50 км от Стамбула, где расположены резиденции политиков и военные объекты.

Вечером 15 декабря Турция заявила, что сбила беспилотник над Черным морем истребителями F-16, впрочем тогда Министерство национальной обороны не уточняло, кому принадлежал дрон.

