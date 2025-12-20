У мобильных операторов в Беларуси появились изменения для клиентов 1 20.12.2025, 16:47

У мобильных операторов появились изменения. «Зеркало» рассказывает подробности.

МТС и «Белтелеком» запустили совместное предложение — безлимитную мобильную связь на специальных условиях при подключении пакета услуг «ЯСНА». «Новые абоненты смогут получить две SIM-карты МТС с абонентской платой от 0 рублей в первый год и 50-процентную скидку на пакет «ЯСНА», — сообщает МТС.

Предложение доступно жителям Минска, областных центров, Барановичей, Бобруйска, Речицы, Светлогорска, Жлобина и Мозыря.

Также компания МТС запустила акцию для новых пользователей домашнего интернета. До 21 декабря можно подключить «Тарифище Плюс» за 5 рублей в первые 8 месяцев платит, а затем — 15 рублей.

Компания А1 открыла новый магазин в торговом центре «Авиа Молл» в «Минск-Мире».

